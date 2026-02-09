Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Η Χάποελ του προφέρει 10 εκατ. δολάρια έως το 2028 και διορία 24 ωρών για να απαντήσει

Η Χάποελ Τελ Αβίβ προσφέρει… γη και ύδωρ για να κάνει δικό της τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν τα Μέσα στο Ισραήλ. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, η ομάδα τυ Δημήτρη Ιτούδη προσφέρει 10 εκατ. δολάρια για 2,5 χρόνια για να αποσπάσει την υπογραφή του Αμερικανού.

Με βάση το δημοσίευμα του “Sport 5” η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει δώσει χρονικό περιθώριο 24ων ωρών στον Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις, για να της απαντήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα “όπλο” για την Χάποελ στην προσπάθεια να τον πείσει είναι η παρουσία του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο, καθώς είχαν συνεργαστεί στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μετά την αποδέσμευση από τους Μπακς είναι από την Κυριακή ελεύθερος να επιστρέψει στην Ευρώπη. Οι μεταγραφές στην Ευρωλίγκα ολοκληρώνονται στις 25 Φεβρουαρίου.

Να αναφέρουμε ότι πέρα από τον Παναθηναϊκό, που εισέπραξε αρνητική απάντηση –όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος– η Φενέρμπαχτσε επίσης φέρεται να έχει προσεγγίσει τον παίκτη, αλλά δεν προσφέρει τόσα χρήματα όσα οι “πράσινοι” και οι Ισραηλινοί.