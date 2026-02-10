Νάπολι – Κόμο 1-1 και 6-7 στα πέναλτι: Σπουδαία πρόκριση για την ομάδα του Δουβίκα στο Κύπελλο Ιταλίας

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας και του Τάσου Δουβίκα, συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στη φετινή σεζόν και πλέον βρίσκεται και στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, αφού απέκλεισε στα πέναλτι με 7-6 την πρωταθλήτρια Νάπολι, μετά από το ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Έχοντας προηγηθεί στο σκορ με πέναλτι του Μπατουρίνα από το 39′, η Κόμο άντεξε στην αντεπίθεση της Νάπολι, παρότι δέχθηκε την ισοφάριση από τον Βεργκάρα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι και εκεί, η ομάδα του Δουβίκα, που πέρασε στο ματς ως αλλαγή, αποδείχθηκε πιο εύστοχη, για να φθάσει στο 7-6 και στην πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ίντερ.