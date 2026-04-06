Νάπολι – Μίλαν 1-0: Ο Πολιτάνο έκρινε το ντέρμπι στη Serie A

Αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για τον τίτλο δείχνει η Νάπολι. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε νίκησε με 1-0 τη Μίλαν στο μεγάλο ντέρμπι της 31ης αγωνιστικής της Serie A, πέρασε στη δεύτερη θέση κι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση επτά… στροφές πριν το φινάλε, η Νάπολι μοιάζει να είναι η μοναδική απειλή για την πρωτοπόρο, Ίντερ, στη «μάχη» του τίτλου.

Το γκολ που επί της ουσίας θέτει τους «ροσονέρι» εκτός διεκδίκησης του σκουντέτο πέτυχε ο 32χρονος επιθετικός, Ματέο Πολιτάνο, στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής στη Serie A

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1

(50′ Γκαρσία, 78′ Πιναμόντι – 30′ πεν. Εσπόζιτο)

Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1

(82′ Φατζόλι)

Λάτσιο-Πάρμα 1-1

(77′ Νόσλιν – 15′ Ντελπράτο)

Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2

(90+1΄ πεν. Μπονατσόλι – 3′ Ζοάο Μάριο, 16′ Ρόου)

Πίζα-Τορίνο 0-1

(80′ Άνταμς)

Ίντερ-Ρόμα 5-2

(1′, 52′ Μαρτίνες, 45+2΄ Τσαλχάνογλου, 55′ Τιράμ, 63΄ Μπαρέλα – 40′ Μαντσίνι, 70΄ Πελεγκρίνι)

Ουντινέζε-Κόμο 0-0

Λέτσε-Αταλάντα 0-3

(29′ Σκαλβίνι, 59′ Κρστόβιτς, 73′ Ρασπαντόρι)

Γιουβέντους-Τζένοα 2-0

(4′ Μπρέμερ, 17′ ΜακΚίνι)

Νάπολι-Μίλαν 1-0

(79′ Πολιτάνο)

Η βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72

Νάπολι 65

Μίλαν 63

Κόμο 58

Γιουβέντους 57

Ρόμα 54

Αταλάντα 53

Μπολόνια 45

Λάτσιο 44

Σασουόλο 42

Ουντινέζε 40

Τορίνο 36

Πάρμα 35

Τζένοα 33

Φιορεντίνα 32

Κάλιαρι 30

Κρεμονέζε 27

Λέτσε 27

Βερόνα 18

Πίζα 18