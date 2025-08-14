Νάπολι – Ολυμπιακός: Έξαλλος ο Κόντε μετά από μαρκάρισμα του Ελ Κααμπί, όρμησε στον Μαροκινό επιθετικό

Το φιλικό προετοιμασίας μεταξύ της Νάπολι και του Ολυμπιακού είχε αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα -και από τις δυο ομάδες- που εύκολα θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποιο τραυματισμό.

Σε ένα από αυτά, στο 40′, ο Ελ Κααμπί έπεσε πάνω στον Ραχμάνι και με προβολή τον βρήκε άτσαλα στο πόδι, γεγονός που έκανε έξαλλο τον Αντόνιο Κόντε. Ο προπονητής της Νάπολι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να ζητήσει τον λόγο από τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Μαροκινό επιθετικό, με τα… αίματα να ανάβουν και τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση.

Λίγο πιο πριν, ο Πνευμονίδης δέχθηκε “σκληρό” μαρκάρισμα -στο γόνατο- από τον Ντε Μπρόινε και έδειξε να πονάει αρκετά, με τον Ροντινέι να πηγαίνει στον Βέλγο μέσο και να του ζητάει το λόγο.