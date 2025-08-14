Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Νάπολι – Ολυμπιακός: Έξαλλος ο Κόντε μετά από μαρκάρισμα του Ελ Κααμπί, όρμησε στον Μαροκινό επιθετικό

Άναψαν τα “αίματα” στο φιλικό των δυο ομάδων
Αντόνιο Κόντε κατά του Ελ Κααμπί (ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Αντόνιο Κόντε κατά του Ελ Κααμπί (ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Το φιλικό προετοιμασίας μεταξύ της Νάπολι και του Ολυμπιακού είχε αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα -και από τις δυο ομάδες- που εύκολα θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποιο τραυματισμό.

Σε ένα από αυτά, στο 40′, ο Ελ Κααμπί έπεσε πάνω στον Ραχμάνι και με προβολή τον βρήκε άτσαλα στο πόδι, γεγονός που έκανε έξαλλο τον Αντόνιο Κόντε. Ο προπονητής της Νάπολι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να ζητήσει τον λόγο από τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Μαροκινό επιθετικό, με τα… αίματα να ανάβουν και τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση.

Λίγο πιο πριν, ο Πνευμονίδης δέχθηκε “σκληρό” μαρκάρισμα -στο γόνατο- από τον Ντε Μπρόινε και έδειξε να πονάει αρκετά, με τον Ροντινέι να πηγαίνει στον Βέλγο μέσο και να του ζητάει το λόγο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo