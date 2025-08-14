Νάπολι – Ολυμπιακός: Σημαντικό φιλικό επί ιταλικού εδάφους για τους Πειραιώτες

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νάπολι στο Καστέλ ντι Σάνγκρο, στο πιο δυνατό φιλικό τεστ της καλοκαιρινής του προετοιμασίας, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής, καθώς σε επτά αγώνες μετρά 6 νίκες και 1 ισοπαλία.

Ο Ολυμπιακός μετά το διπλό στο Βερολίνο απέναντι στην Ουνιόν (1-0), χάρη στο εξαιρετικό γκολ του Τσικίνιο δείχνει ετοιμότητα τόσο σε φυσική κατάσταση όσο και σε αγωνιστική συνοχή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει μείνει ικανοποιημένος μέχρι στιγμής από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του.

Απέναντι στη Νάπολι, η ελληνική ομάδα θα κυνηγήσει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού και το φιλικό που ακολουθεί με την Ίντερ. Πρόκειται για τα δύο τελευταία τεστ πριν από την έναρξη της Super League (23 Αυγούστου) απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Στο αποψινό παιχνίδια για τους Πειραιώτες δεν θα αγωνιστεί ο τραυματίας Ζέλσον Μάρτινς, με τον Μεντιλίμπαρ να μην έχει κάποια άλλη απουσία.