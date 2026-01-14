Νάπολι – Πάρμα 0-0: «Κόλλησαν» οι Ναπολιτάνοι και έχασαν ξανά έδαφος στη Serie A

Η Νάπολι δεν κατάφερε για μία ακόμη αγωνιστική να πάρει τη νίκη στη Serie A, αφού έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Πάρμα και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή.

Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στο ντέρμπι με την πρωτοπόρο Ίντερ, η Νάπολι έκανε εντός έδρας… γκέλα και δεν μπόρεσε να “κεφαλαιοποιήσει” την εμφάνισή της στο “Μεάτσα”, με την Πάρμα να τις “κόβει” δύο σημαντικούς βαθμούς στη “μάχη” για την πρώτη θέση της Serie A.

Οι Ναπολιτάνοι έχουν πλέον 40 βαθμούς όσους και η Μίλαν, όντας στο -3 από την πρωτοπόρο Ίντερ, αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο από τις δύο ομάδες του Μιλάνου. Στη 14η θέση βρίσκεται η Πάρμα, με 22 βαθμούς.