Αθλητικά

Νάπολι – Πάρμα 0-0: «Κόλλησαν» οι Ναπολιτάνοι και έχασαν ξανά έδαφος στη Serie A

Στο -3 από την κορυφή με παιχνίδι περισσότερο είναι πλέον οι Ναπολιτάνοι
Απογοήτευση στη Νάπολι μετά το φινάλε του αγώνα
Απογοήτευση στη Νάπολι μετά το φινάλε του αγώνα / REUTERS/Ciro De Luca

Η Νάπολι δεν κατάφερε για μία ακόμη αγωνιστική να πάρει τη νίκη στη Serie A, αφού έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Πάρμα και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή.

Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στο ντέρμπι με την πρωτοπόρο Ίντερ, η Νάπολι έκανε εντός έδρας… γκέλα και δεν μπόρεσε να “κεφαλαιοποιήσει” την εμφάνισή της στο “Μεάτσα”, με την Πάρμα να τις “κόβει” δύο σημαντικούς βαθμούς στη “μάχη” για την πρώτη θέση της Serie A.

Οι Ναπολιτάνοι έχουν πλέον 40 βαθμούς όσους και η Μίλαν, όντας στο -3 από την πρωτοπόρο Ίντερ, αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο από τις δύο ομάδες του Μιλάνου. Στη 14η θέση βρίσκεται η Πάρμα, με 22 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
118
115
92
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo