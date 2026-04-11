Ναβάρο για το ενδεχόμενο αποχώρησης Πασκουάλ από την Μπαρτσελόνα: «Δε βλέπω μέλλον χωρίς αυτόν»

Η Μπαρτσελόνα είναι σε πολύ δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση κάνοντας 0/2 στην τελευταία διαβολοβδομάδα της Euroleague και πλέον ακόμα και η θέση της στα πλέι ιν δε θεωρείται δεδομένη, με τον Ναβαρο να στηρίζει τον Πασκουάλ.

Μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από τον Παναθηναϊκό ο Πασκουάλ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του, όμως ο Ναβάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής, δύο μέρες αργότερα και παρά την ήττα και από τη Μονακό, τόνισε ότι δε βλέπει μέλλον στο σύλλογο, χωρίς τον Ισπανό προπονητή στον πάγκο.

«Ποιος ξέρει πού θα είμαστε το καλοκαίρι; Πολλά μπορούν να συμβούν. Είναι ελεύθερος να έχει τη γνώμη του και να λέει πώς νιώθει, αλλά δεν βλέπω μέλλον χωρίς αυτόν για το νέο πρότζεκτ στο οποίο δουλεύουμε μαζί. Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους στην ομάδα.

Δεν έχουμε κερδίσει εδώ και καιρό, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Φέτος δεν καταφέραμε να ενισχύσουμε την ομάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου. Θα θέλαμε να είχαμε έναν ή δύο χορηγούς όπως είχαν άλλες ομάδες, αλλά δεν ήταν δυνατό φέτος. Πρέπει να κάνουμε διπλή προσπάθεια.

Ξέρω ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε», είπε ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο σε δηλώσεις του στο ισπανικό κανάλι «Movistar +».