NBA All Star Game: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του και τους Ομπάμα, η Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι και πλήθος celebrities στο Λος Άντζελες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε στο All Star Game του NBA και το 2026, αφού παρότι δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, κέρδισε τα… φλας των φωτογράφων με την παρουσία του στα αποδυτήρια και στον πάγκο.

Έχοντας διαρκώς τα παιδιά του μαζί του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε χαβαλέ σχεδόν με όλους τους παίκτες του NBA που συμμετείχαν στο All Star Game του Λος Άντζελες και προσέφερε… άπειρα viral video, με τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης να τον “ανεβάζει” διαρκώς στα social media.

Ο “Greek Freak” είχε όμως την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ, οι οποίοι και παρακολούθησαν από κοντά τη διοργάνωση.

Το “παρών” στην κερκίδα έδωσαν πολλοί ακόμη διάσημοι, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ, ο σκηνοθέτης και φανατικός οπαδός των Νιου Γιορκ Νικς, Σπάικ Λι, ο ράπερ Λούντακρις, οι ηθοποιοί, Βιν Ντίζελ και Έλεν Πομπέο, η παρουσιάστρια πλέον Τζένιφερ Χάντσον και η τραγουδίστρια Κέλι Ρόουλαντ (πρώην μέλος των Destiny’s Child).