NBA: Απίστευτος Τζέιμς Χάρντεν με 55 πόντους και 10 τρίποντα στη νίκη των Κλίπερς επί των Χόρνετς

Επιβλητική νίκη των Λος Άντζελες Κλίπερς επί τον Χόρνετς μέσα στη Σάρλοτ (116-131), με “σόου” του Τζέιμς Χάρντεν!

Ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε την 7η καλύτερη προσωπική του επίδοση στο σκοράρισμα με 55 πόντους, έχοντας 7/10 δίποντα, 10/16 τρίποντα, 11/14 βολές, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Θυμίζουμε ότι το careeh high του “Μούσια” είναι οι 61 πόντοι, σε δύο διαφορετικά ματς τη σεζόν 2018-19. Ο Χάρντεν κατάφερε να βάλει περισσότερους από 50 πόντους σε ένα παιχνίδι για 25η φορά στην καριέρα του.

Παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Κλίπερς που ολοκληρώνει παιχνίδι έχοντας 55 πόντους, κάτι που έχει καταφέρει και με τους Χιούστον Ρόκετς.