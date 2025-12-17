NBA Cup: Οι Νικς επέστρεψαν στους τίτλους μετά από 26 χρόνια νικώντας 124-113 τους Σπερς στον τελικό

Οι Νιού Γιορκ Νικς επικράτησαν με 124-113 κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς στον τελικό του NBA Cup και πανηγύρισαν για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια με τον Μπράνσον να τους οδηγεί.

Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι οι Νικς κατάφεραν να χαμογελάσουν στο φινάλε, αφού στο τέταρτο δεκάλεπτο λειτούργησε υποδειγματικά η άμυνά τους ενάντια στους Σαν Αντόνιο Σπερς. Στην τελευταία καθοριστική περίοδο οι νικητές είχαν επιμέρους σκορ 35-19.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζέιλεν Μπράνσον μπορεί να μη βγήκε πρώτος σκόρερ, πήρε όμως το βραβείο του MVP, καθώς με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Ο Ανουνόμπι των Νικς είχε τους περισσότερους πόντους στην αναμέτρηση, πετυχαίνοντας 28. Μάζεψε και 9 ριμπάουντ σε 40 λεπτά.

Για τους ηττημένους ο Γουεμπανιάμα έμεινε στους 18 πόντους, αφού αγωνίστηκε για μόλις 24 λεπτά, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Χάρπερ με 21. Κορυφαίος για τους Τεξανούς ήταν ο Καστλ με 15 πόντους και 12 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία φορά που οι Νικς είχαν πανηγυρίσει ήταν το 1999, όπυ ήταν πρωταθλητές της ανατολικής περιφέρειας, είχαν όμως χάσει στους τελικούς του NBA από τους Σπερς. 26 χρόνια μετά πήραν την εκδίκησή τους στον τελικό του NBA Cup. Το τελευταίο σημαντικό τρόπαιο, που είχαν σηκώσει οι Νεοϋορκέζοι ήταν το 1973.

ΝΙΚΣ: Χαρτ 11 (1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ανουνόμπι 28 (5/10 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάουνς 16 (2/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Μπρίτζες 11 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπράνσον 25 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Κλάρκσον 15 (3/7 τρίποντα), Ρόμπινσον 4 (15 ριμπάουντ), Κόλεκ 14 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χιουκπόρτι.

ΣΠΕΡΣ: Βάσελ 12 (2/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπαρνς 11, Κορνέτ 14 (6 ριμπάουντ), Καστλ 15 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Φοξ 16 (2/6 τρίποντα, 9 ασίστ), Γουεμπανιαμά 18 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χάρπερ 21 (5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζόνσον 3, Σαμπέιν 3.