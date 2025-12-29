NBA Europe: Πλάνο για 16 ομάδες, προκριματικά και συμμετοχή στο NBA Cup

Το NBA Europe ετοιμάζεται να βάλει “βόμβα” στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και δεν βρίσκει… χρυσή τομή με τη Euroleague, γεγονός που αναγκάζει τη FIBA και το NBA να σχεδιάζουν το δικό τους πλάνο για την νέα διοργάνωση στην Ευρώπη.

Μετά και την επίσημη προαναγγελία από τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ, το NBA Europe αναμένεται να αυξήσει την… ένταση στις επαφές του με ομάδες που επιθυμεί να εντάξει στο πλάνο της, το οποίο περιλαμβάνει και την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έχουν κάνει γνωστά μέχρι στιγμής οι διοργανωτές, στόχος είναι ένα πρωτάθλημα που θα έχει αρχικά 16 ομάδες, με 12 από αυτές να είναι “σίγουρες” και 4 ακόμη να προκύπτουν από προκριματικά, τα οποία και θα διεξάγονται στο τέλος της σεζόν, ώστε να γνωρίζουν σε ποια διοργάνωση θα αγωνίζονται πριν το καλοκαίρι.

Το NBA Europe θέλει ομάδες από μεγάλες αγορές, όπως το Λονδίνο και το Παρίσι, έχοντας ήδη προχωρημένες διαπραγματεύσεις για κορυφαία ευρωπαϊκά brand όπως η Μίλαν, ώστε να δημιουργήσουν ομάδες μπάσκετ. Από την Ελλάδα, τόσο οι ομάδες της Αθήνας, όσο και της Θεσσαλονίκης, βρίσκονται στο “στόχαστρο”.

Η νέα διοργάνωση αναμένεται να έχει και salary cup, ενώ απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα “ισχυρό” πρωτάθλημα, το οποίο θα συνδεθεί άμεσα και με το NBA, μέσω του NBA Cup, το οποίο και διεξάγεται την τελευταία τριετία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.