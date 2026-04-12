NBA: Η τελευταία αγωνιστική και η «σφαγή» για τις θέσεις των πλέι οφ

Η κανονική διάρκεια του NBA ολοκληρώνεται ξημερώματα της Δευτέρας 13 Απριλίου 2026 για την Ελλάδα, με πλήθος ομάδων να “παλεύουν” για να εξασφαλίσουν μία θέση στην postseason.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα μείνουν για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία εκτός, αλλά η “μάχη” για τα πλέι οφ και τις θέσεις των πλέι ιν παραμένει “ανοιχτή”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Δύση, Μπλέιζερς και Κλίπερς θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την 9η θέση και να έχουν δύο ευκαιρίες για να βρεθούν στα πλέι οφ, ενώ στην Ανατολή, Ράπτορς, Μάτζικ και Σίξερς διεκδικούν ακόμη την 6η θέση, με τους Χόρνετς να “καιροφυλακτούν” για την 8η.

Η κατάταξη στη Δύση

1. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 64-17

2. Σαν Αντόνιο Σπερς 62-19

3. Ντένβερ Νάγκετς 53-28

4. Λος Άντζελες Λέικερς 52-29

5. Χιούστον Ρόκετς 51-30

6. Μινεσότα Τίμπεργουλβς 48-33

7. Φοίνιξ Σανς 44-37

8. Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 41-40

9. Λος Άντζελες Κλίπερς 41-40

10. Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 37-44

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάταξη στην Ανατολή

1. Ντιτρόιτ Πίστονς 59-22

2. Μπόστον Σέλτικς 55-26

3. Νιου Γιορκ Νικς 53-28

4. Κλίβελαντ Καβαλίερς 51-30

5. Ατλάντα Χοκς 46-35

6. Τορόντο Ράπτορς 45-36

7. Ορλάντο Μάτζικ 45-36

8. Φιλαδέλφεια 76ερς 44-37

9. Σάρλοτ Χόρνετς 43-38

10. Μαϊάμι Χιτ 42-39

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (13/4)

1:00 Μπόστον Σέλτικς-Ορλάντο Μάτζικ

1:00 Κλίβελαντ Καβαλίερς-Ουάσινγκτον Γουίζαρντς

1:00 Ιντιάνα Πέισερς-Ντιτρόιτ Πίστονς

1:00 Μαϊάμι Χιτ-Ατλάντα Χοκς

1:00 Νιου Γιορκ Νικς-Σάρλοτ Χόρνετς

1:00 Φιλαδέλφεια 76ερς-Μιλγουόκι Μπακς

1:00 Τορόντο Ράπτορς-Μπρούκλιν Νετς

3:30 Ντάλας Μάβερικς-Σικάγο Μπουλς

3:30 Χιούστον Ρόκετς-Μέμφις Γκρίζλις

3:30 Λος Άντζελες Κλίπερς-Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

3:30 Λος Άντζελες Λέικερς-Γιούτα Τζαζ

3:30 Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Νιου Ορλίνς Πέλικανς

3:30 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Φοίνιξ Σανς

3:30 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-Σακραμέντο Κινγκς

3:30 Σαν Αντόνιο Σπερς-Ντένβερ Νάγκετς