NBA: Με κορυφαίο τον Αλεξάντερ ακόμα μία νίκη για τους Θάντερ επί των Γουόριορς, έφτασαν τις 21 σε σε 22 παιχνίδια

Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ ήταν καταπληκτικός για ακόμα μία βραδιά στο NBA και έδωσε την 21η νίκη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε 22 παιχνίδια. Αυτή τη φορά ξεπέρασαν το εμπόδιο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 124-112.

Ο Καναδός γκαρντ είχε 38 πόντους με 4 ασίστ στη νίκη των Θάντερ και μαζί με τον Γουίλιαμς (22 πόντους) και τον Χόλμγκρεν (21 πόντους) ήταν οι πρώτοι σκόρερ του αγώνα. Για τους ηττημένους οι Ποντζιέμσκι και Σπένσερ με 17 πόντους ήταν οι κορυφαίοι.

Οι Σέλτικς με μπροστάρη των Τζέιλεν Μπράουν νίκησαν τους Νικς με 123-117 και έκαναν τη 12η νίκη τους στο NBA, οι Νικς έμειναν στις 13 νίκες. Ο Αμερικανός είχε 42 πόντους στο παιχνίδι και νίκησε τον Μπρίτζες των Νικς που πέτυχε 35. Ο Μπράνσον έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα (15 πόντους), έδωσε όμως 11 ασίστ, που δεν ήταν αρκετές για να προσφέρουν τη νίκη στην ομάδα του.

Οι Σπερς παρότι δεν είχαν τον Γουεμπανιάμα στο ρόστερ τους επικράτησαν κόντρα στους Γκρίζλις με 126-119 με κορυφαίο τον Μπαρς που είχε 31 πόντους με 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ο Φοξ ακολούθησε στο σκοράρισμα με 29 πόντους για την ομάδα του Σαν Αντόνιο.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Ουάσινγκντον Ουίζαρντς 121-102

Τορόντο Ράπτορς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 121-118

Μπόστον Σέλτικς – Νιού Γιόρκ Νικς 123-117

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 142-149

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μέμφις Γκρίζλις 126-119

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 112-124