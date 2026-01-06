NBA: Ο Ντουράντ με τρίποντο στην εκπνοή έδωσε τη νίκη στους Ρόκετς έναντι στους Σανς, συνεχίζουν να καλπάζουν οι Πίστονς

Ο Κέβιν Ντουράντ, που έκανε double double, με τρίποντο νίκης «έγραψε» το τελικό 100-97 των Ρόκετς κόντρα στους Σανς. Οι Πίστονς πήραν ακόμα μία νίκη στο NBA κόντρα στους Νικς με τρομερό Κέιντ Κάνινχαμ.

Οι Ρόκετς με τη νίκη κόντρα στους Σανς έφτασαν τις 22 και είναι στην τρίτη θέση της Δύσης. Ο Ντουράντ είχε 26 πόντους και 10 ριμπάουντ και το νικητήριο τρίποντο στην αναμέτρηση του NBA. Για το Φοίνιξ ο Μπούκερ είχε 29 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα.

Οι Πίστονς δεν σταματούν πουθενά και διέσυραν με 121-90 τους Νικς με τον Κάνινχαμ να έχει 29 πόντους και 13 ασίστ. Ο Μπράνσον με 25 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ και μοναδικός διασωθέντας των ηττημένων Νεϋορκέζων.

Οι Νάγκετς χωρίς τον Γιόκιτς νίκησαν 125-124 τους Σίξερς στην παράταση με τον Πίκετ να έχει 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Εμπίντ ήταν καταπληκτικός για τη Φιλαδέλφεια με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Έκπληξη της βραδιάς ήταν η νίκη των Χόρνετς επί των πρωταθλητών Θάντερ με 124-97. Αυτή ήταν η πιο βαριά ήττα της σεζόν για την Οκλαχόμα. Οι Μίλερ και Κνούπελ ξεχώρισαν για το Σάρλοτ με 28 και 23 πόντους αντίστοιχα. Για τους Θάντερ ο Αλεξάντερ είχε 21 πόντους και 6 ασίστ, όμως δεν είχε συμπαραστάτες για να πάρουν τη νίκη οι πρωταθλητές.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ντιτρόιτ Πίστονς – Νιού Γιορκ Νικς 121-90

Μπόστον Σέλτικς – Σικάγο Μπουλς 115-101

Τορόντο Ράπτορς – Ατλάντα Χοκς 118-100

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σάρλοτ Χόρνετς 97-124

Χιούστον Ρόκετς – Φοίνιξ Σανς 100-97

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Ντένβερ Νάγκετς 124-125 (μετά από παράταση)

Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 103-102

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Γιούτα Τζαζ 137-117