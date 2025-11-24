Αθλητικά

NBA: Ο Τσόνσι Μπίλαπς αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση στημένων παιχνιδιών πόκερ – Χρησιμοποίησε το σπίτι του σε μυθική εγγύηση

Ελεύθερος ο προπονητής των Μπλέιζερς, με εγγύηση 5 εκατ. δολαρίων
Ο Τσόνσι Μπίλαπς (ΦΩΤΟ REUTERS/Adam Gray)

Ο Τσόνσι Μπίλαπς αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 5 εκατ. ευρώ, μετά τις κατηγορίες που βρέθηκε αντιμέτωπος. Θυμίζουμε ότι ο 49χρονος προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ο γκαρντ των Μαιάμι Χιτ, Τέρι Ρόζιερ συνελήφθησαν το περασμένο διάστημα, μετά την ομοσπονδιακή έρευνα για αθλητικό στοίχημα και παράνομο τζόγο που σόκαρε το NBA.

Ο Τσόνσι Μπίλαπς κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε συνωμοσία για τη στήσιμο παιχνιδιών με χαρτιά -υψηλού στοιχήματος στο Λας Βέγκας- το Μαϊάμι, το Μανχάταν και τα Χάμπτονς, τα οποία υποστηρίζονταν από εγκληματικές οικογένειες της Κόζα Νόστρα. Μια υπόθεση που προκάλεσε “σεισμό” στο χώρο του NBA, αφού οι δυο τους συνελήφθησαν μαζί με άλλα 30 άτομα.

Ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς δήλωσε αθώος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν, για συνωμοσία με τη μαφία για τη στήσιμο παράνομων παιχνιδιών πόκερ. Ο δικηγόρος του Μπίλαπς, υπέβαλε την ομολογία εκ μέρους του ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ.

Ο 49χρονος, αφέθηκε ελεύθερος αφού ικανοποίησε την εγγύηση που απαιτήθηκε από τους δικαστές, ύψους 5.000.000 δολαρίων. Για να καλύψει το ποσό, ο Αμερικανός έβαλε ως εγγύηση του σπίτι του στο Κολοράντο με τη σύμφωνη γνώμη της γυναίκας και της κόρης του, οι οποίες υπέγραψαν το σχετικό συμφωνητικό.

Αθλητικά
