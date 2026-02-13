Αθλητικά

NBA: Ο Τζέιμς έδωσε τη νίκη στους Λέικερς επί των Μάβερικς, οι Μπλέιζερς πέρασαν από την έδρα των Τζαζ

Ο «Βασιλιάς» έγινε ο γηραιότερος παίκτης του NBA, που κάνει triple double
Ο Λέμπρον Τζέιμς
Ο Λέμπρον Τζέιμς με τη φανέλα των Λέικερς/ Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν 124-104 τους Ντάλας Μάβερικς με τον Λεμπρόν Τζέιμς να κάνει triple double και να καλύπτει την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Τζέιμς είχε 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ στη νίκη των Λέικερς επί των Μάβερικς και ουσιαστικά έκανε τα πάντα στο παρκέ. Ο Αμερικανός σταρ με αυτήν την τρομερή εμφάνιση έγινε ο γηραιότερος, που κάνει triple double στο NBA. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ιάπωνας, Ρούι Χατσιμούρα, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.

Για τους ηττημένους, ξεχώρισαν οι Κρίστι και Μάρσαλ με 19 πόντους.

 

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πήραν τη νίκη στην έδρα των Γιούτα Τζαζ με 135-119 έχοντας τον Χόλιντεϊ σε καταπληκτική βραδιά. Ο Αμερικανός γκαρντ πλησίασε το triple double, αφού είχε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ στην αναμέτρηση του NBA. Τρομερός για το Πόρτλαντ ήταν και ο Κλίνγκαν με 23 πόντους και 18 ριμπάουντ.

Ο Σένσαμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ των ηττημένων με 28 πόντους.

 

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μιλγουόκι Μπακς 93-110

Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-135

Λος Άντζελες Λέικερς – Ντάλας Μάβερικς 124-104

