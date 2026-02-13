Θάντερ – Μπακς 93-110: Η ομάδα του Αντετοκούνμπο πήρε σπουδαίο διπλό στην Οκλαχόμα

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 110-93, παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έφτασαν τις 23 σε 53 παιχνίδια του NBA.

Στην έδρα των Θάντερ, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Αλεξάντερ, οι Μπακς κατάφεραν να επιβάλουν το ρυθμό τους και χάρη στην πολύ καλή εμφάνιση των Ντιένγκ, Γκριν και Πόρτις πήραν τη νίκη.

Ο Γάλλος έκανε double double με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ και ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Πόρτις ήταν και αυτός «διπλός» με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Γκριν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 3′ χωρίς να πετύχει κάποιο καλάθι.

Για τους πρωτοπόρους της Δύσης, ο Τζο ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ κορυφαίος ήταν ο Χόλμγκρεν με 16 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Πλέον, τα «ελάφια» είναι στην 12η θέση της ανατολικής περιφέρειας του NBA με ρεκόρ 23-20. Η Οκλαχόμα είναι πρώτη στην Δύση με ρεκόρ 42-14.