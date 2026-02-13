Αθλητικά

Θάντερ – Μπακς 93-110: Η ομάδα του Αντετοκούνμπο πήρε σπουδαίο διπλό στην Οκλαχόμα

Ντιένγκ και Γκριν ξεχώρισαν για τα «ελάφια»
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς/ Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 110-93, παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έφτασαν τις 23 σε 53 παιχνίδια του NBA.

Στην έδρα των Θάντερ, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Αλεξάντερ, οι Μπακς κατάφεραν να επιβάλουν το ρυθμό τους και χάρη στην πολύ καλή εμφάνιση των Ντιένγκ, Γκριν και Πόρτις πήραν τη νίκη.

Ο Γάλλος έκανε double double με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ και ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Πόρτις ήταν και αυτός «διπλός» με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Γκριν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 3′ χωρίς να πετύχει κάποιο καλάθι.

Για τους πρωτοπόρους της Δύσης, ο Τζο ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ κορυφαίος ήταν ο Χόλμγκρεν με 16 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

 

Πλέον, τα «ελάφια» είναι στην 12η θέση της ανατολικής περιφέρειας του NBA με ρεκόρ 23-20. Η Οκλαχόμα είναι πρώτη στην Δύση με ρεκόρ 42-14.

Αθλητικά
