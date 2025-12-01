NBA: Οι Λέικερς κέρδισαν τους Πέλικανς με πρωταγωνιστή τον Ντόντσιτς, νίκη και για τους Θάντερ επί των Μπλέιζερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη νίκη κόντρα στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς με 133-121 με τον Λούκα Ντόντσιτς μαζί με τον Όστιν Ριβς να τους οδηγούν. Αυτή ήταν η 15η νίκη της ομάδας στο NBA σε 19 αγώνες.

Ο Σλοβένος σταρ είχε 34 πόντους με 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ στη νίκη των Λέικερς επί των Πέλικανς στο NBA. Άξιος συμπαραστάτης του Ντόντσιτς ο Ριβς με 33 πόντους και 8 ασίστ. Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση.

Οι Θάντερ επικράτησαν στο παιχνίδι με τους Μπλέιζερς εκτός έδρας με σκορ 123-115, παρά την απίθανη εμφάνιση του Άβντιγια, που είχε 31 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ για την ομάδα του Πόρτλαντ. Ο Γκίλτζεους Αλεξάντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 26 πόντους. Ο Σετ Χόλμγκρεν με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ βοήθησε τα μέγιστα τους πρωταθλητές του NBA να πάρουν τη νίκη, φτάνοντας τις 20 σε 21 παιχνίδια.

Οι Χοκς κέρδισαν στη δεύτερη παράταση τους Σίξερς με σκορ 142-134 με τον Τζόνσον να έχει 41 πόντους και 14 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο Μάξι των Σίξερς με 44 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Γιούτα Τζαζ – Χιούστον Ρόκετς 101-129

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μπόστον Σέλτικς 115-117

Νιού Γιόρκ Νικς – Τορόντο Ράπτορς 116-94

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 115-123

Φιλαδέλφια Σίξερς – Ατλάντα Χοκς 134-142

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σαν Αντόνιο Σπερς 125-112

Σακραμέντο Κινγκς – Μέμφις Γκρίζλις 107-115

Λος Άντζελες Λέικερς – Νιού Όρλεανς Πέλικανς 133-121