NBA: Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν θα παίξουν στο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη σεζόν που τα «ελάφια» δεν θα δώσουν παιχνίδι
Ο Αντεμπάγιο κόντρα στον Αντετοκούνμπο
Ο Αντεμπάγιο κόντρα στον Αντετοκούνμπο / EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

Το ΝΒΑ γνωστοποίησε επίσημα το πρόγραμμα της πρεμιέρας της νέας σεζόν αλλά και τους παραδοσιακούς αγώνες της ημέρας των Χριστουγέννων, με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο να απουσιάζουν.

Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και τη περασμένη σεζόν, με τους Μιλγουόκι Μπακς να παίρνουν… ρεπό, όπως αποφάσισε το ΝΒΑ. Αντίθετα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδαίους αγώνες όπως το Θάντερ – Σπερς, Γουόριορς – Μάβερικς και Λέικερς – Ρόκετς! 

Αξίζει να σημειωθεί πως το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη θα κάνει τζάμπολ στις 21 Οκτωβρίου, με την πρεμιέρα να περιλαμβάνει την αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Λούκα Ντόντσιτς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Στεφ Κάρι,  καθώς και τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ.

Μάλιστα στο συγκεκριμένο παιχνίδι οι «OKC» θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια του πρωταθλήματος μπροστά στους θεατές τους.

