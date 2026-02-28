NBA: Οι Μπακς διασύρθηκαν από τους Νικς, οι Θάντερ κέρδισαν το επεισοδιακό παιχνίδι κόντρα στους Νάγκετς

Οι Μιλγουόκι Μπακς έπεσαν αμαχητί στο παιχνίδι του NBA με τους Νιού Γιορκ Νικς στο «Fiserv Forum», καθώς έχασαν 98-127 με τον Τζέιλεν Μπράνσον να είναι ο πρωταγωνιστικής.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 27 πόντους με 7 ριμπάουντ στη νίκη των Νικς επί των Μπακς για το NBA. Ο Ανουνόμπι ακολούθησε στο σκοράρισμα πετυχαίνοντας 24 ποντους. Καταλυτικός ήταν ο Τάουνς με 17 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Για τα «ελάφια» ξεχώρισε ο Μάιλς Τέρνερ με 19 πόντους και ο Κάιλ Κούζμα με 17. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε σχεδόν 5 λεπτά και πέτυχε έναν πόντο. Καλός ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 11 πόντους και 10 ασίστ.

Οι Θάντερ κέρδισαν τους Νάγκετς 127-121 μετά από παράταση σε ένα παιχνίδι που είχε έναν έντονο καυγά του Γιόκιτς με τον Ντορτ. Ο Σέρβος νευρίασε μετά από μία ενέργεια του Καναδού και του επιτέθηκε προκαλώντας σύρραξη.

Ο Μάρει του Ντένβερ πέτυχε 39 πόντους με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Αλεξάντερ με 36 πόντους και 9 ασίστ. Ο Σέρβος ψηλός έκανε ακόμα ένα triple double με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 14 ασίστ, όμως δεν αρκούσε στους Νάγκετς.

Οι Πίστονς συνεχίζουν να καλπάζουν για την πρωτιά στην Ανατολή, καθώς κέρδισαν 122-119 στην παράταση τους Καβαλίερς με τον Ντουρέν να ξεχωρίζει με 33 πόντους και 16 ριμπάουντ. Ο Κάνινγκχαμ έκανε double double με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ντιτρόιτ Πίστονς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 122-119 (μετά από παράταση)

Μπόστον Σέλτικς – Μπρούκλιν Νετς 148-111

Μιλγουόκι Μπακς – Νιού Γιορκ Νικς 98-127

Ντάλας Μάβερικς – Μέμφις Γκρίζλις 105-124

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ντένβερ Νάγκετς 127-121 (μετά από παράταση)