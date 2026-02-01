NBA: Οι Μπουλς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Χιτ στο Μαϊάμι, νίκη για τους Ρόκετς κόντρα στους Μάβερικς

Οι Σικάγο Μπουλς κέρδισαν 125-118 τους Μαϊάμι Χιτ εκτός έδρας με πρωταγωνιστή τον Ντοσούμνου και έφτασαν τις 24 νίκες στο NBA.

Με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ ο Ντοσούνου «χάιδεψε» το triple double στη νίκη των Μπουλς επί των Χιτ. Ο Μπουζέλις είχε 21 πόντους για τους «ταύρους» και ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Για τους Χιτ ξεχώρισε ο Αντεμπάγιο με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι Ρόκετς κέρδισεαν 111-107 τους Μάβερικς σε ένα παιχνίδι που Ντουράντ και Σενγκούν έμειναν χαμηλά στο σκοράρισμα. Είχαν όμως πολλούς πρωταγωνιστές, καθώς οι Τόμσον (21), Σμιθ (19) και Ίσον (17) κυριάρχησαν για τους νικητές.

Ο Ντουράντ είχε 13 πόντους και ο Σενγκούν 14 με 14 ριμπάουντ επίσης. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Φλαγκ των Μάβερικς με 34 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ιντιάνα Πέισερς – Ατλάντα Χοκς 129-124

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Νιού Όρλεανς Πέλικανς 124-114

Μαϊάμι Χιτ- Σικάγο Μπουλς 118-125

Μέμφις Γκρίζλις – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 114-131

Χιούστον Ρόκετς – Νταλας Μάβερικς 111-107