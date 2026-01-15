Αθλητικά

NBA: Οι Μπουλς βγήκαν νικητές στη μάχη με τους Τζαζ, νίκη των Νάγκετς επί των Μάβερικς

Οι Κλίπερς κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Γουίζαρντς
Μπουλς
Ο Βούτσεβις με τη φανέλα των Μπουλς/ Mandatory Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Οι Σικάγο Μπουλς επικράτησαν επί των Τζαζ 128-126 και απομακρύνθηκαν στη βαθμολογία του NBA από τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ξεχώρισε για τους Μπουλς αφού με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ αποτέλεσε το βασικό γρανάζι στη νίκη τους για το NBA. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Σένσαμπο των Τζαζ με 43 πόντους.

Οι «ταύροι» απέκτησαν πλέον διαφορά δύο νικών από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού έχουν ρεκόρ 19-21 έναντι στο 17-23 των Μπακς.

 

Ο Μάρεϊ έδωσε τη νίκη στους Νάγκες με 118-109 κόντρα στους Μάβερικς, που έχουν εκτός δράσης τον Ντέιβις. Ο Καναδός πέτυχε 33 πόντους και 5 ασίστ στο παιχνίδι. Για το Ντάλας κορυφαίος ήταν ο Μάρσαλ με 24 πόντους.

 

Οι Κλίπερς επικράτησαν 119-105 των Γουίζαρντς με τον Καουάι Λέοναρντ να πετυχαίνει 33 πόντους και να ξεχωρίζει. Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 22 πόντους και 8 ασίστ στη νίκη της ομάδας του, ενώ ο Κισόν Τζόρτζ με 23 πόντους ήταν ο κορυφαίος των ηττημένων.

 

Τα αποτελέσματα της βραδιάς του NBA

Ιντιάνα Πέισερς – Τορόντο Ράπτορς 101-115

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 107-133

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Μπρούκλιν Νετς 116-113

Σικάγο Μπουλς – Γιούτα Τζαζ 128-126

Ντάλας Μάβερικς – Ντένβερ Νάγκετς 109-118

Σακραμέντο Κινγκς – Νιού Γιορκ Νίκς 112-101

Λος Άντζελες Κλίπερς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 119-105

Αθλητικά
