NBA: Οι Νικς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους κόντρα στους Ράπτορς, οι Σπερς κέρδισαν τους Ρόκετς με τρομερό Γουεμπανιάμα

Οι Νικς έκαναν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στο NBA αυτή τη φορά με αντίπαλο τους Ράπτορς με σκορ 119-92 με τον Μπρίτζες να ξεχωρίζει.
Ο Μπρίτζες πέτυχε 30 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης του NBA. Για τους Νικς σημαντική βοήθεια πρόσφεραν και οι Ανουνόμπι και Χαρτ με 26 και 22 πόντους αντίστοιχα. Ο Ίνγκραμ ο μόνος που πάλεψε για το Τορόντο με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Ο Γουεμπανιάμα έκανε αυτοκρατορικό double double με 28 πόντους και 16 ριμπάουντ στη νίκη των Σπέρς επί των Ρόκετς με 111-99. Ο Φοξ ήταν άξιος συμπαρταστάτης του Γάλλου σταρ με 18 πόντους και 8 ασίστ. Οι Τόμσον και Ντουράντ ξεχώρισαν για το Χιούστον με 25 και 24 πόντους αντίστοιχα.
Οι Καβαλίερς διέλυσαν τους Λέικερς με 129-99, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος πέτυχε 29 πόντους με 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν έφταναν για να κάνουν ανταγωνιστική την ομάδα του. Ο Μίτσελ ξεχώρισε για τους νικητές με 25 πόντους.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Ιντιάνα Πέισερς – Σικάγο Μπουλς 113-110
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Λος Άντζελες Λέικερς 129-99
Μαϊάμι Χιτ – Ορλάντο Μάτζικ 124-133
Μπόστον Σέλτικς – Ατλάντα Χοκς 106-117
Τορόντο Ράπτορς – Νιού Γιορκ Νικς 92-119
Μέμφις Γκρίζλις – Σάρλοτ Χόρνετς 97-112
Ντάλας Μάβερικς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 105-118
Γιούτα Τζαζ – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 124-140
Χιούστον Ρόκετς – Σαν Αντόνιο Σπερς 99-111