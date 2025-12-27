NBA: Οι Σέλτικς των τρομερών Μπράουν και Πρίτσαρντ κέρδισαν τους Πέισερς, οι Χιτ πήραν σημαντική νίκη επί των Χοκς

Οι Μπόστον Σέλτικς κέρδισαν 140-122 τους Ιντιάνα Πέισερς και έφτασαν τις 19 νίκες στο NBA. Ο Μπράουν και ο Πρίτσαρντ ήταν οι κορυφαίοι της αναμέτρησης του NBA.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί των Πέισερς, έχοντας ως συμπαραστάτη τον Πέιτον Πρίτσαρντ που πέτυχε 29 πόντους, ενώ είχε και 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Οι Κέλτες έφτασαν τις 19 νίκες στο NBA και είναι στην 3η θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Οι Χιτ επικράτησαν 126-111 των Χοκς του πρώτου σκόρερ της αναμέτρησης Γιανγκ. Ο Τρέι Γιανγκ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους και 6 ασίστ. Για τους νικητές ο Νόρμαν Πάουελ ξεχώρισε με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Σουηδός Λάρσον ήταν καταλύτικός για το Μαϊάμι με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ατλάντα Χοκς – Μαϊάμι Χιτ 111-126

Ιντιάνα Πέισερς – Μπόστον Σέλτικς 122-140

Ορλάντο Μάτζικ – Σάρλοτ Χόρνετς 105-120

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Τορόντο Ράπτορς 138-117

Σικάγο Μπουλς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 109-102

Μέμφις Γκρίζλις – Μιλγουόκι Μπακς 125-104

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Φοίνιξ Σανς 108-115

Γιούτα Τζαζ – Ντιτρόιτ Πίστονς 131-129

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Λος Άντζελες Κλίπερς 103-119