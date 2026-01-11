NBA: Οι Σπερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς, πάρτι των Χόρνετς κόντρα στους Τζαζ

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς με 100-95. Πρωταγωνιστές για τους νικητές του αγώνα του NBA οι Φοξ και Γουεμπανιάμα.

Ο Φοξ τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και έξι ασίστ, ενώ ο Γουεμπανιάμα είχε και αυτός 21 πόντους με 6 ριμπάουντ στη νίκη των Σπερς. Double double έκαναν στο παιχνίδι του NBA οι Τζόνσον και Σαμπέιν με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ και 12 πόντους και 13 ριμπάουντ αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους Σέλτικς πρώτος σκόρερ ήταν ο Γουάιτ με 29 πόντους. Τον ακολούθησε ο Μπράουν με 27, δεν είχαν όμως και άλλους συμπαραστάτες για να κρατήσουν αλώβητη την έδρα τους.

Οι Χόρνετς έκαναν απίθανη εμφάνιση και διέλυσαν τους Τζαζ στη Γιούτα 150-95 με πολλούς πρωταγωνιστές, αφού είχαν εννέα παίκτες με διψήφια συνεισφορά σε πόντους. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μαν με 20, ενώ ο Μίλερ πέτυχε 18. Μπολ και Κόλιερ είχαν από 17 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Κλίπερς κέρδισαν τους πρωτοπόρους της Ανατολης, Πίστονς, 98-92 με πρωταγωνιστή τον Λέοναρντ που πέτυχε 26 πόντους με 8 ριμπάουντ. Ο Κόλινς είχε 25 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ο Ρόμπινσον ξεχώρισε με 20 πόντους. Ο Κάνινχαμ δεν αγωνίστηκε για το Ντιτρόιτ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Ιντιάνα Πέισερς – Μαϊάμι Χιτ 123-99

Ντιτρόιτ Πίστονς – Λος Άντζελες Κλίπερς 92-98

Μπόστον Σέλτικς – Σαν Αντόνιο Σπερς 95-100

Σικάγο Μπουλς – Ντάλας Μάβερικς 125-107

Γιούτα Τζαζ – Σάρλοτ Χόρνετς 95-150