NBA: Οι Θάντερ επικράτησαν στο ντέρμπι κόντρα στους Νικς, οι Χόρνετς έκαναν την έκπληξη στην έδρα των Σέλτικς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κέρδισαν 103-100 στην έδρα των Νιού Γιορκ Νικς και συνέχισαν το δρόμο προς την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην δυτική περιφέρεια του NBA.

Οι Χόλμγκρεν και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ξεχώρισαν στη νίκη των Θάντερ επί των Νικς για το NBA. Ο Αμερικανός ψηλός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 28 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Καναδός γκαρντ είχε 26 πόντους και 8 ασίστ. Για τους Νικς κορυφαίος ήταν ο Τάουνς με 17 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.

Οι Χόρνετς σόκαραν τους Σέλτικς στη Βοστώνη με αρκετούς πρωταγωνιστές στη νίκη με 118-89. Ο Κνούπελ με 20 πόντους και οι Μίλερ και Μπολ με 18 ήταν οι βασικοί παράγοντες που έφεραν τη νίκη. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Γουάιτ των Σέλτικς με 29 πόντους.

Ο Καουάι Λέοναρντ με 29 πόντους και 8 ριμπάουντ έδωσε τη νίκη με 130-107 στους Κλίπερς κόντρα στους Πέισερς βάζοντας γερές βάσεις για μία θέση στα play in της Δύσης. Για την Ιντιάνα ξεχώρισε ο Πασκάλ Σιάκαμ με 29 πόντους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Νιού Γιορκ Νικς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 100-103

Μπόστον Σέλτικς – Σάρλοτ Χόρνετς 89-118

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Γιούτα Τζαζ 106-102

Μέμφις Γκρίζλις – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 114-122

Μιλγουόκι Μπακς – Ατλάντα Χοκς 113-131

Λος Άντζελες Λέικερς – Ιντιάνα Πέισερς 130-107