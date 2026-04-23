Ο ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΟΦΗ

Με μια προπόνηση που θα γίνει το πρωί της Πέμπτης (23.04.2026), ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη, μπαίνοντας για τα καλά σε ρυθμό τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την αποστολή του “δικεφάλου’ να αποχωρεί το απόγευμα για τον Βόλο.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson «ανοίγει» ουσιαστικά το απόγευμα της Παρασκευής (24.04.2026) στο Πανθεσσαλικό, εκεί όπου μεταφέρεται όλο το βάρος της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, με την τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το μεγάλο αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ.

Η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο φιναλίστ είναι προγραμματισμένη για τις 18:45, στο Πανθεσσαλικό. Ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπηθεί από τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Στις 19:30 ακολουθεί η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό, με τα πρώτα 15 λεπτά να είναι ανοιχτά για τα ΜΜΕ.