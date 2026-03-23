Αθλητικά

NCAA: Φοβερή στιγμή με προπονήτρια να εμψυχώνει παίκτριά της και να γίνεται viral

H 55χρονη Μπρέντα Φρέσε κέρδισε το «χειροκρότημα» στα social media
Μία προπονήτρια στις ΗΠΑ έγινε viral για τους… σωστούς λόγους, αφού προσπάθησε να εμψυχώσει μία από τις παίκτριές της, στον αγώνα του κολεγίου του Μέριλαντ με το αντίστοιχο του Νορθ Καρολάινα για το NCAA.

Η “τρέλα” του Μαρτίου, με τους συνεχόμενους αγώνες του NCAA σε άνδρες και γυναίκες, έχει δημιουργήσει πολλές όμορφες ιστορίες, με την προπονήτρια του Μέριλαντ, Μπρέντα Φρέσε και την παίκτριά της Ολούτσι Οκανάνβα, να “γράφουν” μία από αυτές.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Νορθ Καρολάινα Ταρ Χιλς, η 55χρονη Αμερικανίδα τεχνικός φάνηκε να λέει με μεγάλη ένταση στη νεαρή αθλήτρια τα εξής: “Πιστεύω σε σένα. Αλλά πρέπει να θέλεις κι εσύ αυτή τη στιγμή”. Το σχετικό video δεν άργησε να γίνει viral στις ΗΠΑ, με την Φρέσε να αποθεώνεται από τον κόσμο στα social media.

Για την ιστορία, η Οκανάνβα τελείωσε το ματς με 21 πόντους, αλλά η ομάδα της γνώρισε την ήττα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo