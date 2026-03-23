NCAA: Φοβερή στιγμή με προπονήτρια να εμψυχώνει παίκτριά της και να γίνεται viral

Μία προπονήτρια στις ΗΠΑ έγινε viral για τους… σωστούς λόγους, αφού προσπάθησε να εμψυχώσει μία από τις παίκτριές της, στον αγώνα του κολεγίου του Μέριλαντ με το αντίστοιχο του Νορθ Καρολάινα για το NCAA.

Η “τρέλα” του Μαρτίου, με τους συνεχόμενους αγώνες του NCAA σε άνδρες και γυναίκες, έχει δημιουργήσει πολλές όμορφες ιστορίες, με την προπονήτρια του Μέριλαντ, Μπρέντα Φρέσε και την παίκτριά της Ολούτσι Οκανάνβα, να “γράφουν” μία από αυτές.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Νορθ Καρολάινα Ταρ Χιλς, η 55χρονη Αμερικανίδα τεχνικός φάνηκε να λέει με μεγάλη ένταση στη νεαρή αθλήτρια τα εξής: “Πιστεύω σε σένα. Αλλά πρέπει να θέλεις κι εσύ αυτή τη στιγμή”. Το σχετικό video δεν άργησε να γίνει viral στις ΗΠΑ, με την Φρέσε να αποθεώνεται από τον κόσμο στα social media.

Some intense coaching from Maryland coach Brenda Frese to her star player Oluchi Okananwa pic.twitter.com/uP7fwHSFZX — The Sporting News (@sportingnews) March 22, 2026

Για την ιστορία, η Οκανάνβα τελείωσε το ματς με 21 πόντους, αλλά η ομάδα της γνώρισε την ήττα.