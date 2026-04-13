NCAA: Ο Νεοκλής Αβδάλας στο στόχαστρο του Νορθ Καρολάινα για τη νέα σεζόν

Ο Νεοκλής Αβδάλας μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του χρονιάς μακριά από την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο NCAA για λογαριασμό του Βιρτζίνια Τεκ, του χρόνου έχει αποφασίσει να μεταπηδήσει σε ένα πιο δυνατό πανεπιστήμιο για να βάλει υποψηφιότητα για μία θέση στα draft του NBA το 2027.

Ο ανταγωνισμός για την υπογραφή του Νεοκλή Αβδάλα είναι μεγάλος, καθώς έκανε τρομερή χρονιά στο NCAA, με αμερικανικά δημοσιεύματα να τονίζουν το έντονο ενδιαφέρον του Νορθ Καρολάινα, από το οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα του ο ΜάικλΤζόρνταν.

Την ίδια στιγμή στην κούρσα για την απόκτησή του είναι και άλλα μεγάλα προγράμματα. Το Κεντάκι Γουάιλντκατς και το Μίσιγκαν Γούολβερνς έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους.

Ο Νεοκλής Αβδάλας στην πρώτη του παρουσία στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ, μέτρησε 21.1 πόντους και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο.