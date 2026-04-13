Αθλητικά

NCAA: Ο Νεοκλής Αβδάλας στο στόχαστρο του Νορθ Καρολάινα για τη νέα σεζόν

Ο Έλληνας γκαρντ που εντυπωσίασε την πρώτη του χρονιά στο κολεγιακό πρωτάθλημα έχει αρκετές προτάσεις για τη σεζόν 2026/27
Ο Νεοκλής Αβδάλας
Ο Νεοκλής Αβδάλας με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ/ Cal Sport Media via AP Images

Ο Νεοκλής Αβδάλας μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του χρονιάς μακριά από την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο NCAA για λογαριασμό του Βιρτζίνια Τεκ, του χρόνου έχει αποφασίσει να μεταπηδήσει σε ένα πιο δυνατό πανεπιστήμιο για να βάλει υποψηφιότητα για μία θέση στα draft του NBA το 2027.

Ο ανταγωνισμός για την υπογραφή του Νεοκλή Αβδάλα είναι μεγάλος, καθώς έκανε τρομερή χρονιά στο NCAA, με αμερικανικά δημοσιεύματα να τονίζουν το έντονο ενδιαφέρον του Νορθ Καρολάινα, από το οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα του ο ΜάικλΤζόρνταν.

Την ίδια στιγμή στην κούρσα για την απόκτησή του είναι και άλλα μεγάλα προγράμματα. Το Κεντάκι Γουάιλντκατς και το Μίσιγκαν Γούολβερνς έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους.

Ο Νεοκλής Αβδάλας στην πρώτη του παρουσία στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ, μέτρησε 21.1 πόντους και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
49
43
34
34
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo