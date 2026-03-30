NCAA: Το UConn απέκλεισε το Duke με αδιανόητο buzzer beater τρίποντο και θα αντιμετωπίσει τον Στογιάκοβιτς

“Τρελή” πρόκριση, μετά από ματσάρα! Το UConn επικράτησε του Duke με 73-72 χάρη σε απίθανο buzzer beater τρίποντο του Μπρέιλον Μάλινς και πέρασε στο Final Four της March Madness του NCAA, εκεί που περιμένει τo Illinois του Αντρέι Στογιάκοβιτς

Το πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της March Madness, “ψαλιδίζοντας” διαφορά 17 πόντων. Το Duke, παρότι είχε προβάδισμα δύο πόντων και την κατοχή μόλις 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ουσιαστικά “αυτοκτόνησε” με μια σειρά από λάθη, λόγω της καλής άμυνας του Uconn.

Αρχικά, ο Σάιλας Ντεμάρι με 1/2 βολές μείωσε τη διαφορά στον πόντο (72-70). Στην κρίσιμη επαναφορά, ο Κέιντεν Μπούζερ του Duke έκανε λάθος, παραχωρώντας την κατοχή στο Κονέκτικατ.

Ο Μπρέιλον Μάλινς δεν έχασε την ευκαιρία, εκτελώντας λίγο κάτω από το κέντρο του γηπέδου για να γράψει το τελικό 73-72, με την ομάδα να ξεσπά σε πανηγυρισμούς.

Στον ημιτελικό, το UConn θα αντιμετωπίσει το Ιλινόι του Αντρέι Στογιάκοβιτς, ενώ το άλλο ζευγάρι του Final Four αποτελείται από το Μίσιγκαν και την Αριζόνα.