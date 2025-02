Νεϊμάρ: Συγκινητικές στιγμές και κλάματα στην επιστροφή του στη Σάντος

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη Σάντος για να κλείσει την καριέρα του και οι στιγμές ήταν συγκινητικές στο γήπεδο Urbano Caldeira Stadium του Σάο Πάολο, με τον ίδιο τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ να ξεσπάει σε κλάματα.

Μετά από 22 χρόνια και μία τεράστια καριέρα στην Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Νεϊμάρ γύρισε στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την πορεία του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έδειξε τη συγκίνησή του.

Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας φόρεσε τη λευκή φανέλα με το Νο10 και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Σάντος, ενώ ο ίδιος έσκυψε και φίλησε το σήμα της ομάδας στο κέντρο του γηπέδου.

Neymar bursts into tears during his Santos presentation.



THIS is what Santos means to him pic.twitter.com/DYV4Ovn095