Νεκρή 21χρονη συνοδηγός σε Rally στην Πορτογαλία

Τραγική είδηση για το χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. “Έφυγε” η 21χρονη Ισπανίδα συνοδηγός, Λάουρα Σάλβο, κατά τη διάρκεια του “Marinha Grande Rally” στην Πορτογαλία.

Πένθος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η Ισπανίδα συνοδηγός, Λάουρα Σάλβο, άφησε την τελευταία της πνοή, κατά τη διάρκεια του αγώνα “Marinha Grande Rally” στην Πορτογαλία.

Η 21χρονη κοπέλα από τη Βαλένθια έχασε τη ζωή της όταν το Peugeot 208 Rally 4 που οδηγούσε ο Μικέλ Σόθιας είχε ένα ατύχημα, βγαίνοντας εκτός πορείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής.

Peugeot Sport wishes to express their sincerest condolences to the family and friends of codriver Laura Salvo, who died this morning following an accident at Rally Vidreio Centro in Portugal. https://t.co/xryXrO29ju