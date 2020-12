Νεκροψία Μαραντόνα: “Η καρδιά του ζύγιζε διπλάσιο από το κανονικό”

Σχεδόν μία εβδομάδα από το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, οι φήμες για τον τρόπο που πέθανε συνεχίζονται αμείωτες και στην Αργεντινή αποκαλύπτουν και τα πρώτα στοιχεία από τη νεκροψία του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Μαραντόνα “έσβησε” εξαιτίας διατατικής μυοκαρδιοπάθειας, η οποία και προκάλεσε το πνευμονικό οίδημα, που έδωσε τέλος στη ζωή του.

Τα στοιχεία φέρονται να δείχνουν μάλιστα, ότι η επιβαρυμένη υγεία του θρύλου του ποδοσφαίρου, είχε οδηγήσει και σε διπλασιασμό στο βάρος της καρδιάς του, σε σχέση με το κανονικό, ενώ αναμένονται και οι τοξολογικές εξετάσεις για να φανεί αν είχε κάνει και πρόσφατα χρήση ουσιών.

