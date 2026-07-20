Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Η Ισπανία κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ και έβγαλε τους οπαδούς της στους δρόμους. Οι πανηγυρισμοί για την επιτυχία της “ρόχα” όμως βάφτηκαν με αίμα. Ένα παιδί 13ων ετών έχασε τη ζωή του στη Σαλαμάνκα, με τραγικό τρόπο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, ο άτυχος νεαρός ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Το πάνω μέρος της κατασκευής που είναι στο κέντρο του όμως αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του, εγκλωβίζοντας τον 13χρονο και άλλο ένα άτομο.

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Άμεσα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο αλλά και πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ο 13χρονος όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί που οφείλεται το τραγικό αυτό δυστύχημα και τις συνθήκες αυτού.