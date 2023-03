Ένα ακόμα τραγικό νέο για το χώρο του ποδοσφαίρου, με το θάνατο ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, από την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο 21χρονος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα και τελικά “έφυγε” από τη ζωή.

Πρόκειται για τον αμυντικό της Ρασίνγκ Αμπιτζάν, Μουσταφά Σιλά, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε, ενώ εξελισσόταν η αναμέτρηση με την Σολ στην Aκτή Ελεφαντοστού.

«Ο αμυντικός μας Μουσταφά Σιλά, πέθανε σήμερα (σ.σ. εχθές) το απόγευμα κατά την διάρκεια της συνάντησης RCA-Sol FC», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου του συλλόγου, που συνοδεύεται από τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του παίκτη.

Σημειώνεται ότι η Ρασίνγκ Αμπιτζάν, που συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του εθνικού πρωταθλήματος από την αγωνιστική περίοδο 2018/2019, έχει συνεργασία με τη Νις, ενώ κατέκτησε τον τίτλο το 2020 και σήμερα βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Ivory Coast and Racing Club d’Abidjan defender, Sylla Moustapha has passed away after suffering what looks like a cardiac arrest in his sides Ligue 1 match against SOL FC.



Moustapha joined RCA from Malian side Djoliba AC.



