Φίλαθλος έχασε τη ζωή του μετά από καυγά μεταξύ οπαδών έξω από την παμπ «The Manchester Pub» στο Μπλάκπουλ, μετά τον αγώνα με την Μπέρνλι (0-0) για την Championship.

Ο 55χρονος φίλαθλος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι έξω από το μπαρ στο Μπλάκπουλ το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το BBC.

«Δυστυχώς ο Τζόνσον πέθανε στο νοσοκομείο μέσα στη νύχτα και η οικογένειά του είναι, όπως είναι κατανοητό, συντετριμμένη. Τους στηρίζουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και είμαστε αποφασισμένοι να τους δώσουμε απαντήσεις για το τι συνέβη», ανέφερε η αστυνομία.

Η Μπλάκπουλ δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη και λυπημένη» μαθαίνοντας ότι ο 55χρονος Τόνι Τζόνσον «έχασε τη ζωή του».

Η Μπέρνλι ανέφερε επίσης ότι ήταν «σοκαρισμένη και λυπημένη» από τον θάνατο του Τζόνσον, προσθέτοντας: «Μοιραζόμαστε τις σκέψεις και τα συλλυπητήρια μας με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους στη Μπλάκπουλ».

A fundraising page has been setup by our fans to support the family of Tony Johnson. 🧡



If you can, please donate here.



https://t.co/1HQt6Pirzu