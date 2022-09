Θρήνος στο αμερικανικό μπάσκετ για το θάνατο του Τζέιλεν Χιλ, ο οποίος και βρέθηκε τελικά νεκρός στην Κόστα Ρίκα, όπου και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του της προηγούμενες ημέρες.

Ο 22χρονος Χιλ είχε αγωνιστεί με το πανεπιστήμιο UCLA σε 77 παιχνίδια του NCAA με 6,5 πόντους και 6,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με την καριέρα του να “παγώνει” μετά από μία σύλληψη για μικροκλοπές στην Κίνα, μαζί με τους συμπαίκτες του, Κόντι Ράιλι και τον ΛιΆντζελο Μπολ.

Το γεγονός φαίνεται ότι τον είχε οδηγήσει σε κατάθλιψη και τον τελευταίο καιρό αναζητούνταν από την οικογένειά του, η οποία και έκανε τελικά γνωστό ότι βρέθηκε νεκρός. «Οι καρδιές μας είναι διαλυμένες. Ξέρουμε πως αρκετοί ήσασταν σημαντικό κομμάτι στη ζωή του Τζέιλεν. Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί θα έχουν ερωτήσεις, αλλά δεν μπορούμε να μοιραστούμε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», δήλωσε η οικογένειά του στα social media.

Our program is deeply saddened to learn of the passing of former student-athlete Jalen Hill. We offer our most sincere condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/JOUrHjh9NU