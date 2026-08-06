Παναθηναϊκός: Η Μπεσίκτας νίκησε 1-0 την Χράντετς Κράλοβε και την «έσπρωξε» προς το δρόμο του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που προκριθεί στα πλέι οφ του Conference League θα βρει στο δρόμο του πιθανότατα την Χράντετς Κράλοβε, που ηττήθηκε εντός έδρας 0-1 από την Μπεσίκτας στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η Μπεσίκτας στο 70′ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της κόκκινης κάρτας που είδε ο Ουατάρα, όμως ο Κιλισόι στο 80′ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα και έγραψε το τελικό σκορ της αναμέτρησης, σπρώχνοντας ουσιαστικά την ομάδα από την Τσεχία στο δρόμο του Παναθηναϊκού.

Semih Kılıçsoy breaks deadlock!



🇨🇿 Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş 🇹🇷pic.twitter.com/2PyPodNm9u — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 6, 2026

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σβήσει την κακή εμφάνιση του πρώτου ισόπαλου ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 και να πάρει την πρόκριση στη Σόφια για να προκριθεί στα πλέι οφ του Conference League, αν θέλει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι και μετά το καλοκαίρι.