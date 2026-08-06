Ο Βινίσιους για πάντα στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε μέχρι το 2032 ο Βραζιλιάνος σταρ

Ο Βινίσιους θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα, αφού η «Βασίλισσα» ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2032.

Το νέο συμβόλαιο του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης θα του προσφέρει αυξημένες αποδοχές, με τη διοίκηση της ομάδας να καλύπτει τελικά πλήρως τα «θέλω» του Βραζιλιάνου σταρ που βρέθηκε πολύ κοντά στην αποχώρηση, με την Άρσεναλ να ήταν ο πιθανότερος προορισμός.

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Ο Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ σε 375 ματς με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης έχει σκοράρει 128 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει πανηγυρίσει συνολικά 14 τίτλους, με τις 2 κατακτήσεις του Champions League ξεχωρίζουν.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Βινίσιους Τζούνιορ συμφώνησαν για την επέκταση του συμβολαίου του παίκτη μας, που τον συνδέει με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2032.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο του 2018 σε ηλικία 18 ετών. Στις οκτώ σεζόν του φορώντας τη φανέλα μας, έχει παίξει 375 αγώνες, σημείωσε 128 γκολ και κέρδισε 14 τίτλους: 2 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Σούπερ Καπ UEFA, 3 τίτλους LaLiga, Σούπερ Κύπελλο Ισπανίας και Σούπερ Κύπελλο 1 Coupe 1.

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Η συνεισφορά του σε όλους αυτούς τους τίτλους ήταν καθοριστική λόγω του παιχνιδιού, των ασίστ και των γκολ του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σημείωσε στους δύο τελευταίους τελικούς του Champions League που κέρδισε η Ρεάλ Μαδρίτης: τον Δέκατο Τέταρτο (Παρίσι, 2022) και τον Δέκατο πέμπτο (Λονδίνο, 2024). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βινίσιους κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Παίκτη της FIFA 2024, ονομάστηκε Χρυσή Μπάλα του Διηπειρωτικού Κυπέλλου 2024,

Καλύτερος Παίκτης του Τσάμπιονς Λιγκ 2023-2024, Χρυσή Μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2022 και Καλύτερος νεαρός παίκτης του Champions League 2022. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε στην FIFA World XI (2024), δύο φορές στο FIFA FIFPro World11 (2023 και 2024) και τρεις φορές στην Ομάδα της σεζόν του Champions League (2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024).

Ο Βινίσιους Τζούνιορ έχει γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας μας».