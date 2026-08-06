Ο Παντελής Χατζηδιάκος είδε την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και χάνει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ

Ο Παντελής Χατζηδιάκος θα χάσει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες (13/08/26, 21:30), καθώς είδε την κίτρινη κάρτα σε μία φάση που διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι πάνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 από την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και έχασε και τον Χατζηδιάκο που κιτρινίστηκε από τον Μουνουέρα, επειδή διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι πάνω στον Κωνσταντέλια, με τον Έλληνα αμυντικό να έχει δίκιο, όμως η παράβαση να μη δίνεται σωστά, διότι ο Ζίβκοβιτς είχε κάνει φάουλ στην αρχή της φάσης.

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Η Τούμπα σηκώθηκε στο πόδι στο 38′ για τη συγκεκριμένη φάση, όμως όπως φάνηκε από το ριπλέι Ζίβκοβιτς έκανε την παράβαση στο κλέψιμο της μπάλας.

Αν ο Ισπανός είχε δώσει την παράβαση αμέσως, ο Χατζηδιάκος πιθανότατα θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στην επανάληψη, όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη και για διαμαρτυρία η κίτρινη κάρτα δεν μπορεί να «σβηστεί».

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός είχε δει δύο κίτρινες κάρτες στα ματς με την Ντιναμό Κιέβο και έφτασε τις τρεις στα προκριματικά.