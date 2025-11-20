Αθλητικά

Νεοκλής Αβδάλας: Νέα «διψήφια» εμφάνιση για το 5-0 του Βιρτζίνια Τεκ στο NCAA

Διατήρησε το αήττητό της η ομάδα του Έλληνα γκαρντ
(Credit Image: © Greg Atkins/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Με τον Νεοκλή Αβδάλα να έχει μια ακόμα “διπλή” εμφάνιση, το Βιρτζίνια Τεκ επικράτησε των Μπράιαντ Μπουλντόγκς με 78-61 και συνέχισε το αήττητο σερί του στο NCAA.

Ο Νεοκλής Αβδάλας σημείωσε 11 πόντους (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 2/4 βολές), ενώ “κατέβασε” 3 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ και είχε 1 λάθος σε 28 αγωνιστικά λεπτά.

Το Βιρτζίνια Τεκ ανέβασε έτσι το ρεκόρ του στο 5-0.

