Νεοκλής Αβδάλας: Νέα «διψήφια» εμφάνιση για το 5-0 του Βιρτζίνια Τεκ στο NCAA

Με τον Νεοκλή Αβδάλα να έχει μια ακόμα “διπλή” εμφάνιση, το Βιρτζίνια Τεκ επικράτησε των Μπράιαντ Μπουλντόγκς με 78-61 και συνέχισε το αήττητο σερί του στο NCAA.

Ο Νεοκλής Αβδάλας σημείωσε 11 πόντους (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 2/4 βολές), ενώ “κατέβασε” 3 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ και είχε 1 λάθος σε 28 αγωνιστικά λεπτά.

Dear #SCTop10 committee,



Good luck picking his best dunk from tonight pic.twitter.com/5WBV227AE1 — Virginia Tech Men’s Basketball (@HokiesMBB) November 20, 2025

Το Βιρτζίνια Τεκ ανέβασε έτσι το ρεκόρ του στο 5-0.