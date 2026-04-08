Νέος θρίαμβος της εθνικής γυναικών και μία ανάσα από την άνοδο στο Group I του Billie Jean King Cup

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε και πάλι τη διαφορά για τη γαλανόλευκη
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Κοντά στην άνοδο στο Group I του Billie Jean King Cup βρίσκεται η Ελλάδα, μετά τη τρίτη νίκη της στη Βοσνία, αυτή τη φορά επί της Αυστρίας.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ άνοιξε το πρόγραμμα της σειράς της Ελλάδας με την Αυστρία και έκανε το 1-0, αφού επικράτησε με 6-4, 6-4 της Κλαούντια Γκασπάροβιτς.

Τη νίκη της γαλανόλευκης σφράγισε η Μαρία Σάκκαρη που νίκησε με 7-6(4), 6-0 την Εκατερίνα Περελιγκίνα.

H εθνική γυναικών έκανε το 3/3 στη Μπάνια Λούκα και όλα δείχνουν ότι θα τερματίσει πρώτη στον όμιλό της. Αύριο (9/4) έχει ρεπό και την Παρασκευή (10/4) θα κλείσει την πρώτη φάση με την αναμέτρηση κόντρα στη Φινλανδία.

Οι δύο πρώτες κάθε γκρουπ περνούν στα νοκ άουτ και θα μονομαχήσουν για τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Group I.

