Σοκαριστικός τραυματισμός για την Γεωργία Αγγελοπούλου στο Σερβία – Ελλάδα: Με δάκρυα στα μάτια οι συμπαίκτριές της

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο μεγάλο προημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, αλλά είχε μία πολύ άτυχη στιγμή, με τη Γεωργία Αγγελοπούλου να τραυματίζεται σοβαρά και να “παγώνει” τον κόσμο.

Σε μία ανύποπτη φάση, η Γεωργία Αγγελοπούλου γλίστρησε στο παρκέ, κατά τη διάρκεια του Σερβία – Ελλάδα στο βόλεϊ γυναικών και έπεσε κάτω, σφαδάζοντας από τους πόνους, με τις συμπαίκτριές της να μην μπορούν να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

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Αμέσως πήγε πάνω στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια και το ιατρικό επιτελείο, αλλά ο τραυματισμός της φάνηκε να είναι σοβαρός και έτσι αποχώρησε υποβασταζόμενη από τον αγωνιστικό χώρο.

Η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά, αλλά με τις αθλήτριες της Εθνικής Ελλάδας να είναι τραγικές φιγούρες στο παρκέ, αφού αγωνίστηκαν με δάκρυα στα μάτια για τη συμπαίκτριά της.

Η Αγγελοπούλου αποχώρησε φυσικά για τα αποδυτήρια.