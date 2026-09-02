Συμβαίνει τώρα:
Χωρίς φανάρια Μεσογείων, Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα - Έπεσε η τάση του ρεύματος
Αθλητικά

Σοκαριστικός τραυματισμός για την Γεωργία Αγγελοπούλου στο Σερβία – Ελλάδα: Με δάκρυα στα μάτια οι συμπαίκτριές της

Γύρισε το πόδι της και τραυματίστηκε σοβαρά η Ελληνίδα αθλήτρια
Σοκαριστικός τραυματισμός για την Γεωργία Αγγελοπούλου στο Σερβία – Ελλάδα: Με δάκρυα στα μάτια οι συμπαίκτριές της
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο μεγάλο προημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, αλλά είχε μία πολύ άτυχη στιγμή, με τη Γεωργία Αγγελοπούλου να τραυματίζεται σοβαρά και να “παγώνει” τον κόσμο.

Σε μία ανύποπτη φάση, η Γεωργία Αγγελοπούλου γλίστρησε στο παρκέ, κατά τη διάρκεια του Σερβία – Ελλάδα στο βόλεϊ γυναικών και έπεσε κάτω, σφαδάζοντας από τους πόνους, με τις συμπαίκτριές της να μην μπορούν να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Αμέσως πήγε πάνω στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια και το ιατρικό επιτελείο, αλλά ο τραυματισμός της φάνηκε να είναι σοβαρός και έτσι αποχώρησε υποβασταζόμενη από τον αγωνιστικό χώρο.

Η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά, αλλά με τις αθλήτριες της Εθνικής Ελλάδας να είναι τραγικές φιγούρες στο παρκέ, αφού αγωνίστηκαν με δάκρυα στα μάτια για τη συμπαίκτριά της.

Η Αγγελοπούλου αποχώρησε φυσικά για τα αποδυτήρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
203
160
121
101
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo