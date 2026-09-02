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«Ο Αζεντίν Ουναΐ κοντά στις υπογραφές με Παναθηναϊκό έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ» αναφέρει νέο ισπανικό ρεπορτάζ

Συνεχίζεται το «θρίλερ» για τη μετεγγραφή του Μαροκινού μέσου στο Παναθηναϊκό
Ο Αζεντίν Ουναΐ
Ο Αζεντίν Ουναΐ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Νέο επεισόδιο στο… σήριαλ της μετεγγραφής του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, με καινούργιο ρεπορτάζ από την Ισπανία να φέρνει πλέον τον Μαροκινό μέσο, κοντά στις υπογραφές με τους “πράσινους”.

Πιο συγκεκριμένα, το “El Chiringuito TV” αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ότι ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την Χιρόνα σε ένα ποσό της τάξης των 16 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους και ο Αζεντίν Ουναΐ είναι πλέον έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι “πράσινοι” δεν παράτησαν ποτέ την υπόθεση του διεθνούς ποδοσφαιριστή και όλα δείχνουν ότι ανέβασαν την προσφορά τους προς τη Χιρόνα, για να καταφέρουν να αποσπάσουν το “ναι” της, καλύπτοντας της διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της.

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