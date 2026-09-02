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Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Λίον Μπέιλι περνάει ιατρικά στην Αγγλία για να υπογράψει στους Πειραιώτες

«Κλεισμένος» θεωρείται πια ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ για τον Ολυμπιακό
Ο Μπέιλι
Ο Μπέιλι με τη φανέλα της Ρόμα / Photo by: Carabelli/picture-alliance/dpa/AP Images
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Ιδιαίτερα προχωρημένη φαίνεται ότι είναι η περίπτωση του Λίον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό, με τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ να περνάει ιατρικά στην Αγγλία για να υπογράψει στη συνέχεια το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και απομένουν τα τυπικά, για να πάρει ο Λίον Μπέιλι το αεροπλάνο για την Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η περίπτωση του 29χρονου εξτρέμ της Άστον Βίλα σχετίζεται μάλιστα και με την υπόθεση του Ζέλσον Μαρτίνς, αφού ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει για την Κράσνονταρ, με το κενό του στο ρόστερ να καλύπτει ο Μπέιλι.

Ο Τζαμαϊκανός έχει πίσω του μεγάλη καριέρα σε Λεβερκούζεν και Άστον Βίλα, ενώ ξεχώρισε στην Γκενκ και πέρασε για λίγο και από τη Ρόμα, έχοντας παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, κατακτώντας πέρυσι και το Europa League με τους “χωριάτες”.

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Αθλητικά
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