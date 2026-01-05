Νιγηρία – Μοζαμβίκη 4-0: Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa με «πάρτι» από Ακόρ και Οσιμέν

Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης! Η Νιγηρία επιβεβαίωσε εντός αγωνιστικού χώρου το ρόλο του φαβορί κόντρα στη Μοζαμβίκη, επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0 και πέρασε στους “8” του Copa Africa.

Η Νιγηρία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Μοζαμβίκη, κάτι που φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Μόλις στο 2′, ο Οσιμέν σκόραρε, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε από το VAR ως οφσάιντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε 5 λεπτά, οι “σούπερ αετοί” έφτασαν στο 2-0. Στο 20’ ο Λούκμαν άνοιξε το σκορ από ασίστ του Άκορ Άνταμς, ο οποίος στο 25′ “έστρωσε” και το 2-0 του Οσιμέν. Η Μοζαμβίκη απείλησε την αντίπαλη εστία μόνο στο 35΄με την κεφαλιά του Φαϊζάλ.

Ενάμιση λεπτό μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Νιγηρία πέτυχε και τρίτο γκολ. Στο 47′, ο Λούκμαν έκανε τη σέντρα και ο Οσιμεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για στο 3-0. Στο 75’ διαμορφώθηκε το τελικό 4-0 από το δυνατό σουτ του ο Άκορ Άνταμς.

Σε αυτό το πολύ ήσυχο βράδυ για τη Νιγηρία, ο Ερίκ Τσέλε έδωσε φανέλα βασικού σε τρίτο σερί ματς (δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μόνο στην πρεμιέρα) στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη φάση των “8” του Copa Africa, η Νιγηρία θα αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Αλγερία-Λ.Δ. Κονγκό, που κοντράρονται αύριο (06.01.2026, 18:00.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της φάσης των “16”

Σενεγάλη – Σουδάν 3-1

Μάλι – Τυνησία 3-2 πεν. (1-1 κ.δ.)

Μαρόκο – Τανζανία 1-0

Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2

Αίγυπτος – Μπενίν 3-1

Νιγηρία – Μοζαμβίκη 4-0

06.01.2026, 18:00 Αλγερία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

06.01.2026, 21:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

09.01.2026 Μάλι – Σενεγάλη

09.01.2026 Καμερούν – Μαρόκο

10.01.2026 Αίγυπτος Vs Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο

10.01.2026 Αλγερία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Vs Νιγηρία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

14.01.2026 Μάλι – Σενεγάλη VS Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού ή Μπουρκίνα Φάσο

14.01.2026 Καμερούν – Μαρόκο VS Αλγερία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Vs Νιγηρία