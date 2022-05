Ο Νικ Καλάθης της Μπαρτσελόνα όχι μόνο φέρεται να ενδιαφέρει τη Φενέρμπαχτσε, αλλά εμφανίζεται να έχει δεχθεί ήδη κρούση από την τουρκική ομάδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα “thehomeofglory.com”, η Φενέρμπαχτσε έχει καταθέσει πρόταση συνεργασίας στον Νικ Καλάθη, προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Ο Νικ Καλάθης έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο –όπως αναφέρει το δημοσίευμα– υπάρχει ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Καταλανούς εφόσον μετακινηθεί στους Καταλανούς ο Τόμας Σατοράνσκι.

Στη φετινή Euroleague ο 33χρονος Έλληνας γκαρντ μέτρησε 7,3 πόντους και 6,4 ασίστ/μέσο όρο. Η Φενέρμπαχτσε κυνηγάει ένα μετεγγραφικό “μπαμ” για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Καλάθη να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Θυμίζουμε ότι η τουρκική ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία και με τον Δημήτρη Ιτούδη.

💣❗Fenerbahçe Beko has made an offer to Nick Calathes.



Calathes is under contract with FCBarcelona but both sides could part ways this summer.