Νίκολα Γιόκιτς: Η «μεγάλη» εμφάνιση του Σέρβου NBAer απέναντι στην Εθνική μπάσκετ

Ο Σέρβος αστέρας ήταν «άπαιχτος» στο φιλικό με την Ελλάδα
Ο Νίκολα Γιόκιτς
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ECOMMBX CUP ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ / ΕΛΛΑΔΑ - ΣΕΡΒΙΑ

Ο Νίκολα Γιόκιτς έδειξε και στο φιλικό Ελλάδα – Σερβία, γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίος μπασκετμπολίστες. Σκόραρε, μοίρασε, πήρε ριμπάουντ και ήταν ο μεγάλος ηγέτης της ομάδας του Πέσιτς, στη νίκη της επί της γαλανόλευκης με 76-66.

Ο Νίκολα Γιόκιτς… γέμισε την στατιστική του, φτάνοντας σε double-double (το “κλείδωσε” στις αρχές της 3ης περιόδου του Ελλάδα – Σερβία). Ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά εντός παρκέ. Ήταν ο MVP του φιλικού αγώνα.

 
 
 
 
 
Ο «αστέρας» της Σερβίας και των Ντένβερ Νάγκετς αγωνίστηκε κάτι παραπάνω από 26 λεπτά και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 19 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

