Αθλητικά

Νίκολιτς: «Δεν ήταν εύκολο μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, συγχαρητήρια στους παίκτες»

«Τι να πει κανείς για τον Γιόβιτς» σχολίασε ο Σέρβος τεχνικός μετά την τρομερή εμφάνιση του επιθετικού της Ένωσης
Νίκολιτς
Ο Νίκολιτς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη με 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε και για τον Λούκα Γιόβιτς που πέτυχε 4 γκολ στο παιχνίδι και τόνισε ότι όλοι είναι ευγνώμονες για την απόδοσή του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Για την εκκωφαντική επιστροφή της ΑΕΚ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες που δεν ήταν εύκολο, μετά τον αποκλεισμό. Στο πρώτο μέρος φαινόταν να είμαστε επηρεασμένοι από το ματς του Κυπέλλου. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος δίνει ώθηση στην ομάδα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικοί τρεις πόντοι, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Αστέρα, που έχει νέο προπονητή».

Για τον Γιόβιτς: «Εκπληκτική απόδοση, τι να πεις όταν κάποιος πετυχαίνει 4 γκολ. Χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και είμαστε ευγνώμονες, μας έλειψε στα προηγούμενα δύο ματς, θέλαμε να βρει φόρμα. Είναι τώρα και στην πρώτη θέση των σκόρερ πανάξια.

Ήταν καταπληκτική η συμβολή όλων των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, εξαιρετική ώθηση, ο Ζοάο και ο Κοϊτά. Όποιος έμπαινε έδινε κάτι, έκανε ντεμπούτο και ο Γκεοργκίεβ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
439
131
100
80
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo