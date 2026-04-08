Νίκολιτς για το Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ: «Οι παίκτες μου είναι μαχητές, να αποφύγουμε τα λάθη σε μία δύσκολη έδρα»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο (09/04/26, 19:45) εκτός έδρας για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για το ταξίδι της Ένωσης στη διοργάνωση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επεσήμανε τη δυσκολία της έδρας της Ράγιο Βαγεκάνο και τόνισε ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να ανταπεξέλθει την πίεση των Ισπανών. Ο Σέρβος χαρακτήρισε τους παίκτες του μαχητές και δήλωσε πόσο σημαντικό είναι η Ένωση να αποφύγει τα λάθη στο Βαγέκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

«Είμαστε στα προημιτελικά. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι ξεκινήσαμε από τον Ιούλιο και φτάσαμε εδώ στα προημιτελικά. Είναι μια όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία και είναι κάτι που αξίζει στους παίκτες γιατί αυτοί τα έφεραν πέρα. Έχουμε έρθει για να παίξουμε δυνατά κόντρα σε μια παραδοσιακή ομάδα του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Παίζουμε κόντρα σε μια ομάδα που έχει πολύ καιρό εδώ ο προπονητής και έχει εμπειρία ως πρώτος και ως βοηθός προπονητή. Παίζει με pressing σε υψηλή ένταση και άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ ακόμα και για τις ισπανικές ομάδες, να πάρουν βαθμό. Είμαστε σε καλή φόρμα σε πολύ καλή κατάσταση, οι παίκτες που είναι πολεμιστές και θα το δείξουν και αύριο.

Μετά από αυτό το ματς θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ποια ομάδα θα προκριθεί. Είμαστε στο 50-50, αύριο θα δώσουμε τη μάχη μας για να κερδίσουμε αυτό το 1% ενόψει της ρεβάνς. Πρέπει να δώσουμε το 100%, να έχουμε συγκέντρωση, να παλέψουμε, να έχουμε ενότητα και να παλέψουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα: “Να αποφύγουμε τα λάθη στην πίεσή τους όταν θα κάνουμε το build up. Έχουν πολύ δυναμικούς παίκτες και είναι πολύ καλοί στις στατικές φάσεις. Είναι μια ομάδα που έχει δυνατούς παίκτες στα άκρα είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ.

Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Δεν θα είναι απλό, αλλά αυτή είναι η δουλειά. Αν πάμε στον ρυθμό τους θα είναι πολύ δύσκολο, το γνωρίζουν όλοι που ασχολούνται με το ισπανικό ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να κάνουμε δώρα. Να παίζουμε με ένταση για να έχουμε το θετικό αποτέλεσμα».

Για το αν η ΑΕΚ μπορεί να αντέξει το Conference League και το πρωτάθλημα: «Κανείς δεν περίμενε να είμαστε εδώ στο Conference League και να είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αν ρωτήσεις κάποιον το καλοκαίρι αν θα ήμασταν εδώ τώρα κανείς δεν θα το πίστευε. Τα όνειρα όμως είναι για να γίνονται πράξη.

Αλλά είναι αυτό που λέω πάντα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Να ζούμε για την επόμενη αναμέτρηση. Χαρακτηρίζει και εμένα και τους συμπαίκτες».

Για το αν βοηθάει η προσέγγιση του παιχνιδιού με τη Ράγιο αυτή με τον Ολυμπιακό: «Κάποια κομμάτια είναι ίδια, όντως. Δεν είναι copy paste. Έχουνε πολλές διαφορές σε πολλά επίπεδα. Δεν βλέπω συνδέσεις μεταξύ των παιχνιδιών. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, είναι νέοι παίκτες, νέες συνθήκες, νέα ατμόσφαιρα.

Σαφώς μια νίκη σε ντέρμπι βοηθάει πολύ, ενισχύει την πεποίθηση της ομάδας. Υπήρξε όμως κατανάλωση ενέργειας. Θα πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας».

Για τις διαστάσεις του Βαγιέκας και τον αγωνιστικό χώρο με τα προβλήματά του: «Ο προπονητής ξέρει καλύτερα, εργάζεται καθημερινά, παίζει κάθε εβδομάδα. Ο αγωνιστικός χώρος είναι αυτός που είναι. Αυτή είναι η μικρότερη πρόκληση της σημερινής χρονιάς. Υπάρχουν στάνταρ που ακολουθούνται. Το γήπεδο βοηθάει για την ατμόσφαιρα. Είναι πιο πιεστικό. Θα ανταποκριθούμε αντιστοίχως».

Για το αν σκέφτεται παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο και μπορούν να βοηθήσουν, όπως ο Περέιρα και ο Πενράις: «Πράγματι αυτοί οι δύο πήγαν καλά στο Φάληρο. Είναι παίκτες της ΑΕΚ κι αυτό το ζητάμε από όλους. Έφεραν εις πέρας το έργο τους, πρέπει να είναι έτοιμοι όταν τους ζητηθεί. Δεν έχουμε τραυματισμούς (φτου, φτου, γέλια) παρά το υψηλό επίπεδο έντασης στους τραυματισμούς.

Ευελπιστούμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι και το τέλος».